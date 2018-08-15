"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ

Сербская "Црвена Звезда" лишь в дополнительное время смогла обыграть "Спартак" из Трнавы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Спартак" (Трнава) - "Црвена Звезда" - 1:1, доп. вр. - 0:1, первый матч - 1:1

Голы: Бакош, 6 - 1:0, Бен, 7 - 1:1, Радоньич, 98 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Годал, 120+1 ("Спартак").

Напомним, ранее "Аякс" разгромил "Стандард". | soccernews.ru