"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии

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"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии

"Црвена Звезда" в гостях разгромила "Раду" и досрочно оформила чемпионство.

Клуб набрал 72 балла за три тура до конца сезона и стал недосягаемой для преследователя.

"Раду" - "Црвена Звезда" - 0:5

Таким образом, "Црвена Звезда" стала чемпионом третий раз подряд и 31-й в истории.

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