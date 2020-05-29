"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии
"Црвена Звезда" в гостях разгромила "Раду" и досрочно оформила чемпионство.
Клуб набрал 72 балла за три тура до конца сезона и стал недосягаемой для преследователя.
"Раду" - "Црвена Звезда" - 0:5
❗ZVEZDA JE ŠAMPION, SVE JE GOTOVO❗— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 29, 2020
⚪ #fkcz pic.twitter.com/zUzxAAGZYI
Таким образом, "Црвена Звезда" стала чемпионом третий раз подряд и 31-й в истории.
А еще: "Рубин" близок к подписанию защитника "Урала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Металац ГМ
|34
|73
|2
|Слога Кральево
|34
|64
|3
|Морава Велика Плана
|34
|63
|4
|Млади Радник
|34
|59
|5
|ФК Позаревац
|34
|55
|6
|ФК Раднички Крагуевац
|34
|50
|7
|ФК Чачак
|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
|15
|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
|18