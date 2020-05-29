"Црвена Звезда" в третий раз подряд оформила чемпионство Сербии

"Црвена Звезда" в гостях разгромила "Раду" и досрочно оформила чемпионство.

Клуб набрал 72 балла за три тура до конца сезона и стал недосягаемой для преследователя.

"Раду" - "Црвена Звезда" - 0:5

Таким образом, "Црвена Звезда" стала чемпионом третий раз подряд и 31-й в истории.

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