"Црвена Звезда" выиграла чемпионат Сербии
Фото: twitter.com/crvenazvezdafk
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии.
За четыре тура до конца чемпионата "Црвена Звезда" опережает "Партизан" на 12 очков, а также имеет преимущество по личным встречам.
Отметим, что "Црвена Звезда" стала чемпионом четвертый раз кряду и 32-й раз в истории.
Команду возглавляет Деян Станкович, который пришел в клуб в 2019 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Црвена Звезда
|29
|75
|2
|Партизан
|29
|64
|3
|Bačka Topola
|29
|59
|4
|Войводина
|29
|59
|5
|Раднички Ниш
|29
|49
|6
|Чукарички
|29
|48
|7
|Спартак Суботица
|29
|46
|8
|Вождовац
|29
|44
|9
|Младост Лучани
|30
|43
|10
|Пролетер Нови Сад
|29
|30
|11
|Напредак
|29
|30
|12
|ФК Радник Сурдулица
|29
|30
|13
|Инджия
|29
|25
|14
|Явор Иваньица
|29
|25
|15
|Рад
|30
|15
|16
|ФК Мацва Сабац
|29
|13