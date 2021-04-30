"Црвена Звезда" выиграла чемпионат Сербии

Фото: twitter.com/crvenazvezdafk

"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии.

За четыре тура до конца чемпионата "Црвена Звезда" опережает "Партизан" на 12 очков, а также имеет преимущество по личным встречам.

Отметим, что "Црвена Звезда" стала чемпионом четвертый раз кряду и 32-й раз в истории.

Команду возглавляет Деян Станкович, который пришел в клуб в 2019 году.

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