"Црвена Звезда" выразила соболезнования близким погибших в Шереметьево
"Црвена Звезда" опубликовали официальные сообщение по поводу авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
"Футбольный клуб "Црвена Звезда" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пассажирам, получившим травмы", - говорится в официальном твиттере клуба.
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.
Не пропустите: РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево| http://soccernews.ru
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