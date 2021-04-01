ЦСКА 1 апреля пошутил о гражданстве Олича

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала шуточный пост о своём новом главном тренере Ивице Оличе.

"Ивица Олич получил российское гражданство. Главный тренер ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к "ВЭБ Арене" отделении УФМС. Поздравляем, Ивица!" - говорится в публикации армейцев.

Напомним, что сегодня, 1 апреля, отмечается День смеха, который известен многочисленными розыгрышами. Ранее Vesti.kz сообщили о переходе Бактиера Зайнутдинова из ЦСКА в "Аталанту". Позднее агент футболиста назвал данную новость "первоапрельской шуткой".

Олич возглавил ЦСКА 23 марта, заменив на посту наставника Виктора Гончаренко. Впрочем, клуб до сих пор официально не внёс нового тренера в заявку.

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