ЦСКА: 20 титулов за 17 лет при Гинере

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ЦСКА: 20 титулов за 17 лет при Гинере

17 лет назад, 20 февраля 2001 года президентом ЦСКА стал Евгений Гинер, сообщает официальный твиттер клуба.

Под его руководством армейцы завоевали 20 трофеев: 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.

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