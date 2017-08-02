ЦСКА - АЕК - 1:0, БАТЭ - "Славия" - 2:1 (обзоры)

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ЦСКА - АЕК - 1:0, БАТЭ - "Славия" - 2:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между московским ЦСКА и греческим АЕКом, а также белорусским БАТЭ и чешской "Славией".

Также читайте отчет о победе армейцев. | soccernews.ru

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