ЦСКА - "Ахмат" - 0:1 (обзор)

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ЦСКА - "Ахмат" - 0:1 (обзор)В матче 8-го тура Премьер-Лиги московский ЦСКА дома минимально уступил грозненскому "Ахмату". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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