ЦСКА - "Амкар" - 3:0 (обзор)

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ЦСКА - "Амкар" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 23-го тура РФПЛ, в котором московский ЦСКА дома нанес разгромное поражение пермскому "Амкару".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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