ЦСКА анонсировал матч против клуба АПЛ

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ЦСКА анонсировал матч против клуба АПЛ

ЦСКА в рамках третьего зимнего сбора сыграет против "Ньюкасла".

Товарищеский поединок между клубами состоится 16 февраля. Всего сбор "армейцев" продлится с 11 по 23 февраля.

Отметим, что ЦСКА и "Ньюкасл" занимают 3-е и 15-е место в своих чемпионатах соответственно.

В двух последних контрольных играх ЦСКА разгромил "Одд Гренланд" (3:0) и "Согндал" (3:0).

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