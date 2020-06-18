ЦСКА анонсировал матч с "Зенитом" забавным видеороликом

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала оригинальный анонс домашнего матча 23-го тура РПЛ против "Зенита".

За основу ролика взято популярное видео ROLLIN` SAFARI, только у круглых животных в данном случае головы футболистов армейцев и главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Напомним, что матч ЦСКА - "Зенит" состоится в субботу, 20 июня, в 19:00 по московскому времени.

Столичная команда по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а питерцы - первое.

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