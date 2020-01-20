ЦСКА анонсировал товарищеский матч с "Зенитом"

Теги цска москвазенит санкт-петербург

ЦСКА анонсировал товарищеский матч с "Зенитом"

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что в ходе второго тренировочного сбора команда проведёт товарищеский матч с "Зенитом".

Поединок между грандами РПЛ состоится 9 февраля в Испании. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что ЦСКА в этот момент будет проходить сбор в Кампоаморе, а "Зенит" - в Бенидорме.

В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров питерцы занимают первое место, а москвичи - четвёртое.

Не пропустите: ЦСКА готов заплатить за Боженика в два раза больше, чем "Гамбург". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов