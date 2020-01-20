ЦСКА анонсировал товарищеский матч с "Зенитом"

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что в ходе второго тренировочного сбора команда проведёт товарищеский матч с "Зенитом".

Поединок между грандами РПЛ состоится 9 февраля в Испании. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что ЦСКА в этот момент будет проходить сбор в Кампоаморе, а "Зенит" - в Бенидорме.

В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров питерцы занимают первое место, а москвичи - четвёртое.

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