ЦСКА анонсировал товарищеский матч с "Зенитом"
Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что в ходе второго тренировочного сбора команда проведёт товарищеский матч с "Зенитом".
Поединок между грандами РПЛ состоится 9 февраля в Испании. Начало игры - в 16:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что ЦСКА в этот момент будет проходить сбор в Кампоаморе, а "Зенит" - в Бенидорме.
В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров питерцы занимают первое место, а москвичи - четвёртое.
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|Краснодар
|19
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|Ростов
|19
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|Арсенал Тула
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