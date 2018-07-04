ЦСКА арендовал бразильского защитника

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ЦСКА арендовал бразильского защитника

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Байи" Родриго Бекао.

Армейский клуб арендовал 22-летнего бразильца на один сезон с опцией дальнейшего выкупа.

Бекао уже прошёл медобследование и присоединился к тренировочному сбору ЦСКА в Австрии.

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