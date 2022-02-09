ЦСКА арендует хавбека "Ривер Плейта": подробности

Фото: инстаграм Карраскаля\Автор неизвестен

Журналист Иван Карпов раскрыл подробности потенциального перехода полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля в московский ЦСКА.

"Условия потенциального трансфера следующие: 3 миллиона евро – за 50% прав на Карраскаля, и еще 3 миллиона – за 30%.

Но ЦСКА будет думать, как брать футболиста: армейцы могут взять всего половину прав на колумбийца за 3 миллиона, а могут – 80% за 6 миллионов. Аренда до конца сезона обойдется ЦСКА в 300 тысяч.

При этом москвичи, даже если условия для выкупа будут соблюдены, имеют право подумать: а нужен ли им этот Хорхе? Есть вероятность, что Карраскаль может просто вернуться в "Ривер" летом", – отметил Карпов в своем телеграм-канале.

В 2021 году Карраскаль сыграл в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал шесть результативных передач.

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