ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (обзор)

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ЦСКА - "Арсенал" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" (2:2).

Видео: ЦСКА - "Арсенал".

Не пропустите: "Арсенал" уходит от поражения в матче с ЦСКА и шагает в полуфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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