ЦСКА бережет силы, но побеждает на выезде "Тосно"

Футбольный клуб "Тосно" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу принимал в статусе хозяев московский ЦСКА. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сделал определенные изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем: с первых минут на поле появились Васин, Набабкин, Миланов и Оланаре. В запасе остались Вернблум, Витиньо и Дзагоев.

Матч начался в неспешном темпе, но в конце первой десятиминутки армейцы активизировались и провели несколько неплохих атак. Сперва Миланов не смог замкнуть передачу Оланаре на дальней штанге, а через минуту Александр Головин решился на дальний удар метров с 25-ти, но гостей спасла перекладина. Футболисты "Тосно" не отсиживались в обороне и пытались отвечать своими атаками, но опасности у ворот Помазуна не возникало.

В середине тайма Набабкин после прострела Миланова пробивал по воротам "Тосно" - Юрченко выручил свою команду. А вскоре и сам Георгий упустил отличный шанс открыть счет: получил он мяч на углу штрафной и пробил с левой в дальний угол ворот Юрченко, но последний в отличном прыжке спас свою команду. В конце тайма после подачи со стандарта Помазун не лучшим образом сыграл на выходе, в результате чего Заболотный пробивал в падении через себя уже по пустым воротам – немного неточно.

Очень активно начали армейцы второй тайм и уже через несколько минут после перерыва Миланов пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован, мяч отскочил к Чалову, тот ударил и угодил в штангу, а Оланаре добил мяч в сетку – 0:1. Не прошло и десяти минут, как хозяева сравняли счет: Галиулин навесил в штрафную армейцев, где Заболотный выиграл борьбу у защитников и нанес великолепный удар в левую девятку ворот Помазуна – 1:1.

Вскоре Виктор Гончаренко решился на двойную замену – на поле появились Дзагоев и Витиньо, которые через несколько минут организовали второй гол команды. Бразилец начал атаку армейцев по левому флангу, в результате которой Фернандес после навеса сделал скидку на Алана Дзагоева, который с близкого расстояния поразил ворота Юрченко – 1:2.

Тосненцы побежали отыгрываться, но не могли даже приблизится к воротам ЦСКА на опасное расстояние. Затем игра была прервана сначала травмами после столкновения Натхо и Трошечкина, а через несколько минут помощь потребовалась Буйволову. За десять минут до конца матча хороший момент убить интригу упустил Дзагоев: после паса Фернандеса пробивал Алан по воротам гостей с близкого расстояния, но не попал в створ. В самом конце основного времени матча Мелкадзе опасно пробивал метров с шестнадцати - мяч пролетел рядом со штангой. А уже в добавленное время Оланаре бил из пределов штрафной, но не попал в створ. ЦСКА заслуженно победил и будет готовиться к дерби в приподнятом настроении.

"Тосно" – ЦСКА - 1:2

Голы: Оланаре, 49 – 0:1, Заболотный, 56 – 1:1, Дзагоев, 62 – 1:2.

"Тосно": Юрченко, Абазов (Мелкадзе, 58), Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Казаев (Мирзов, 40), Галиулин, Роша, Марков (Трошечкин, 63), Заболотный.

ЦСКА: Помазун, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Головин (Дзагоев, 57), Миланов, Оланаре, Чалов (Витиньо, 57).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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