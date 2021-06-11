ЦСКА бесплатно подписал 21-летнего хавбека из "Велеса"

Фото твиттер "Велеса"

"Велес" в своём официальном твиттере объявил о переходе в клуб РПЛ полузащитника Артура Галояна.

21-летний футболист покинул команду из ФНЛ на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

По информации "Матч ТВ", перспективный хавбек продолжит карьеру в московском ЦСКА. Стороны заключат долгосрочное соглашение.

Галоян провёл в "Велесе" один сезон, сыграл 41 матч, забив 7 голов и сделал 10 ассистов.

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