ЦСКА бесславно проиграл "Фейеноорду" в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде проиграл роттердамскому "Фейеноорду" со счетом 1:3. Победу голландскому клубу принесли голы Ридгесиано Хапса, Оркуна Кекчю и Лутсхарела Гертрюйды. За ЦСКА отличился Маркос Сенеси, который забил гол в собственные ворота.

"Фейеноорд" Нидерланды – ЦСКА Россия - 3:1 (0:0)

Голы: Хапс, 63 - 1:0, Кекчю, 71 - 2:0, Гертрюйда, 72 - 3:0, Сенеси, 79 (автогол) - 3:1

"Фейеноорд": Бейло, Гертрюйда, Маласиа, Сенеси, Хапс, Кекчю (Тейшейра, 76), Торнстра, Линссен, Димерс, Бергейс, Спайич.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Дзагоев, 31), Дивеев, Магнуссон (Бистрович, 78), Обляков (Васин, 77), Марадишвили, Сигурдссон, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 77), Кучаев (Чалов, 68), Зайнутдинов.

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