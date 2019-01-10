ЦСКА без Акинфеева и ряда легионеров отправился на первый зимний сбор

Сегодня утром игроки и тренеры ЦСКА отправились в Испанию, где пройдёт первый зимний сбор команды.

Из Москвы в Аликанте полетели Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Никита Чернов, Тимур Жамалетдинов, Дмитрий Ефремов, Наир Тикнизян, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура, Илья Помазун, Георгий Кырнац и Николай Радченко.

Позднее к армейцам присоединятся другие футболисты, которые находились не в российской столице. Что касается капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, то ему тренерский штаб выделил несколько дополнительных дней отдыха.

Напомним, что подопечные Виктора Гончаренко возобновят выступления в РПЛ 3 марта выездным поединком с тульским "Арсеналом".

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