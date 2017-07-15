ЦСКА без особых проблем переигрывает на выезде "Анжи"
Вице-чемпион России московский ЦСКА начинал новый сезон в Каспийске, где домашние матчи проводит махачкалинский "Анжи". В этой встрече "армейцы" назывались абсолютным фаворитом, ведь москвичи сумели сохранить состав предыдущего сезона. Что до команды Александра Григоряна, то в межсезонье ряды дагестанцев претерпели существенные изменения, поэтому было сложно понять, чего можно ожидать от "Анжи".
Матч начался скучновато, команды долго вкатывались в игру и первый более-менее голевой момент был создан лишь на 13-й минуте. Витиньо взял игру на себя, с правого фланга сместился в центр и крутил мяч в дальний угол. Сфера после рикошета едва не юркнула в сетку ворот.
Стоит отметить, что в первой половине тайма территориальное преимущество гостей было подавляющим. Однако нельзя сказать, что гол назревал. Тем не менее на 21-й минуте "армейцы" открыли счет. С левого корнера Витиньо классно закрутил на линию вратарской, а там Васин выиграл позицию, выиграл воздух и головой вколотил мяч в сетку мимо рук Солосина – 0:1.
Пропущенный гол завел махачкалинцев, и на исходе получаса игры они впервые в матче показали зубы. Маркелов на подступах штрафной сыграл в стеночку с Липартией, получил мяч обратно и с левой пробил в створ, однако Акинфеев оказался на месте, отбив сферу в поле. Добить попытался Липартия, но мяч полетел выше ворот.
После этого игру к своим рукам снова прибрали гости и вполне могли уйти на перерыв с комфортным преимуществом. Так на 40-й минуте мог отличиться Витиньо. Во второй волне атаки последовал заброс на Вернблума, который в касание сделал скидку на правый угол вратарской, куда выбежал Витиньо. В касание бил бразилец, но попал в сетку с внешней стороны. А на последней минуте тайма блеснул реакцией Солосин, отбив с острого угла коварный удар от Фернандеса.
Что не получилось сделать "армейцам" до перерыва, удалось в дебюте второго тайма. Вернблум принял мяч по центру у чужой штрафной и выкатил его на дугу Головину. Александр с правой с оттяжкой уложил снаряд под правую штангу. Прыжок Солосина был лишь для красоты – 0:2. Уже через минуту Головин мог делать дубль и превращать оставшуюся часть встречи в формальность, но с близкого расстояния не попал в ближний угол.
Команде Григоряна нужно было что-то предпринимать впереди, а главное – как можно раньше отыграть хотя бы один мяч. Это махачкалинцам удалось на 64-й минуте (к этому моменту игроки ЦСКА позволили себе немного расслабиться). Втроем убежали по центру махачкаоинцы, Яковлев пяткой отыграл на Мамтова, а тот низом выдал проникающий пас на Маркелова. Иван убежал между защитниками и с левой, уже из пределов штрафной, сильно послал сферу над падающим Акинфеевым – 1:2.
Хозяева вернулись в игру и сразу же побежали сравнивать счет. Вскоре Аинфееву пришлось демонстрировать чудеса реакции. Снова у дагестанцев на ударной позиции был Маркелов, однако на этот раз голкипер "армейцев" потянул мяч из дальнего угла.
А на 73-й минуте мог случиться ключевой момент в матче. Данченко навесил с правого фланга в центр штрафной, где мяч от головы Василия Березуцкого. Полетел на одинокого Кацаева. Адлан бил с 8 метров в ближний угол, но каким-то невообразимым образом послал сферу во внешнюю сторону сетки.
Этот эпизод заставил гостей снова пойти вперед и вскоре они заработали важнейший для себя пенальти. Натхо получил пас на чужой половине поля и сыграл на Чалова. Федор потащил мяч с дуги правее в штрафную, но не смог обыграть Фибела. Снаряд остался бесхозным и тут же его зацепил подоспевший Бибрас. Тома вытянул ногу и сделал подножку израильтянину, который рухнул на газон. Сельдяков после небольшой паузы все же указал на "точку". А Натхо мастерски выполнил удар – 1:3.
Все в этом матче стало ясно и команды спокойно доиграли встречу до финального свистка.
"Анжи" – ЦСКА – 1:3
Голы: Васин, 21 – 0:1. Головин, 49 – 0:2. Маркелов, 64 – 1:2. Натхо, 79, с пенальти – 1:3.
"Анжи": Солосин, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Гулиев (Данченко, 46), Афонин, Карасев, Яковлев (Кацаев, 69), Липартия (Мамтов, 55), Маркелов.
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Витиньо (Жамалетдинов, 89).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Анжи" – ЦСКА – 1:3 (обзор)
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