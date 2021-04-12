ЦСКА без проблем обыграл "Ротор"
Фото: Твиттер @pfc_cska
В Москве подошел к концу последний матч в рамках 25 тура РПЛ. ЦСКА на своем поле принимал "Ротор" и добился уверенной победы со счетом 2:0. "Армейцы", в дебютном домашнем матче для главного тренера команды Ивицы Олича, отличились по разу в каждом из таймов. Хозяева полностью владели преимуществом и не позволили футболистам волгоградской команды нанести хотя бы один удар в створ ворот.
Результат позволил "красно-синим" набрать 46 очков и вплотную приблизится к тройке лидеров. Гости остались на 14 месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 18 баллов.
ЦСКА - "Ротор" 2:0 (1:0)
Голы: Эджуке, 45+1 - 1:0, Рондон, 70 - 2:0
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Щенников, Фернандес, Сигурдссон (Тикнизян, 64), Обляков (Ахметов, 77), Марадишвили (Дзагоев, 64), Влашич, Эджуке (Яковлев, 88), Рондон (Чалов, 77).
"Ротор": Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Медведь, 84), Жигулев, Макаров, Давиташвили (Кипиани, 60), Фламарион (Муллин, 60), Понсе (Арабидзе, 88).
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