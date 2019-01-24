ЦСКА близок к первому зимнему трансферу

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ЦСКА близок к первому зимнему трансферу

Защитник норвежского "Стремсгодсета" Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, трансфер скандинавского футболиста в московский клуб может состояться в ближайшее время. Ранее сообщалось, то Глеснес обойдется ЦСКА в "немалую сумму".

В прошлом сезоне 24-летний Глеснес отыграл 30 матчей в чемпионате Норвегии без замены с первой до последней минуты и забил один гол. Провел три матча за молодежную сборную Норвегии.

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