ЦСКА близок к первому зимнему трансферу

Защитник норвежского "Стремсгодсета" Якоб Глеснес близок к переходу в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, трансфер скандинавского футболиста в московский клуб может состояться в ближайшее время. Ранее сообщалось, то Глеснес обойдется ЦСКА в "немалую сумму".

В прошлом сезоне 24-летний Глеснес отыграл 30 матчей в чемпионате Норвегии без замены с первой до последней минуты и забил один гол. Провел три матча за молодежную сборную Норвегии.

Не пропустите: Воспитанник "Спартака" Каюмов может перейти в один из клубов Премьер-Лиги. | http://soccernews.ru