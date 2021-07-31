ЦСКА близок к подписанию Антона Миранчука

Фото: инстаграм Миранчука

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук близок к уходу из клуба.

По сведениям "Спорт-Экспресс", лидером в борьбе за 25-летнего игрока является ЦСКА.

Отмечается, что генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев уже ведет переговоры с техническим директором "железнодорожников" Томасом Цорном.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". За основную команду он провел 137 игр, забил 31 гол и отдал 21 ассист.

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