ЦСКА близок к подписанию Антона Миранчука
Фото: инстаграм Миранчука
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук близок к уходу из клуба.
По сведениям "Спорт-Экспресс", лидером в борьбе за 25-летнего игрока является ЦСКА.
Отмечается, что генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев уже ведет переговоры с техническим директором "железнодорожников" Томасом Цорном.
Миранчук является воспитанником "Локомотива". За основную команду он провел 137 игр, забил 31 гол и отдал 21 ассист.
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