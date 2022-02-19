ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"

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ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"

Фото инстаграм Жана-Филиппа Гбамена

Московский ЦСКА, вероятно, усилится в ближайшее время полузащитником "Эвертона" Жаном-Филиппом Гбаменом.

По информации журналиста Ивана Карпова, клубы согласовали аренду 26-летнего футболиста до конца текущего сезона.

При этом у армейцев не будет права выкупа ивуарийского опорника.

В этом сезоне Гбамен сыграл за "Эвертон" всего 5 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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