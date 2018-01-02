ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Флуминенсе"

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ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Флуминенсе"Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника бразильского "Флуминенсе" Вендела, информирует bobsoccer.ru.

По сведениям источника, трансфер 20-летнего хавбека "трехцветных" обойдется армейцам примерно в 9 миллионов евро. 

Всего в составе "Флуминенсе" Вендел отметился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 41 матче.

Напомним, на Вендела также претендует ПСЖ. | soccernews.ru

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