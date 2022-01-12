ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Турции
Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен
Турецкий хавбек "Лилля" Юсуф Языджи близок к тому, чтобы присоединится к московскому ЦСКА на правах аренды, сообщает La Voix des Sports.
По информации источника, с высокой долей вероятности российский клуб арендует игрока сборной Турции до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Отмечается, что агент турка уже был в Москве, где провел переговоры о переходе своего клиента.
В нынешнем сезоне Языджи сыграл 22 матча в "Лилле" во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и сделал один ассист.
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