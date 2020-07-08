ЦСКА близок к покупке 90% прав на Гайча

ЦСКА продолжает вести переговоры по трансферу форварда "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча.

Сообщается, что "армейцы" готовы заплатить 9 миллионов евро за 90% прав на футболиста.

Отмечается, что за эту сумму аргентинский клуб хочет продать 80% прав. Однако, скорее всего, клубы смогут прийти к согласию.

В текущем сезоне Гайч провел 12 матчей и забил пять голов.

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