ЦСКА близок к покупке хорватского защитника

ЦСКА в ближайшее время должен подписать Звонимира Шарлия из "Славен Белупо".

Сообщается, что 22-летний хорват уже находится в Москве и готов к подписанию соглашения с "армейцами". Трансферная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.

Шарлия является воспитанником "Славен Белупо". В минувшем сезоне игрок провел 31 игру, однако результативными действиями не отличился.

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