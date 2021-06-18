ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Московский ЦСКА ведёт переговоры о трансфере форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
По информации Sport24, клубы близки к договорённости о переходе 26-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.
Конкуренцию армейцам пытается навязать "Локомотив".
Сергеев стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона ФНЛ - 40 голов в 42 матчах.
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