ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ

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ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира ФНЛ

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Московский ЦСКА ведёт переговоры о трансфере форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

По информации Sport24, клубы близки к договорённости о переходе 26-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.

Конкуренцию армейцам пытается навязать "Локомотив".

Сергеев стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона ФНЛ - 40 голов в 42 матчах.

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