ЦСКА близок к покупке нападающего

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ЦСКА близок к покупке нападающего
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес перейдет в ЦСКА, сообщает Tutto Mercato Web.

По сведениям издания, российский клуб достиг договоренности с футболистом по условиям личного контракта. Соглашение будет подписано на три года.

Ранее сообщалось, что уругваец требует зарплату в размере шести миллионов евро в год.

В прошлом сзеоне 27-летний Эрнандес выступал за "Халл Сити", провел 10 матчей и забил 8 голов.

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