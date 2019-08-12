ЦСКА близок к покупке трансферной цели "Зенита"
ЦСКА договорился по трансферу защитника "Уфы" Данила Кругового, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, стороны согласовали сумму трансфера игрока. Теперь армейцам нужно договориться с Круговым по условиям контракта.
Ранее сообщалось, что на Кругового претендует "Зенит", который был готов заплатить за него два миллиона евро и оставить игрока в "Уфе" до конца сезона на правах аренды. ЦСКА предлагает игроку место в основном составе.
В прошлом сезоне 20-летний Круговой провел за "Уфу" девять матчей в чемпионате России и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
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|2
|ЦСКА Москва
|5
|10
|3
|Локомотив Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
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|6
|Ростов
|4
|8
|7
|Рубин
|5
|7
|8
|Урал
|5
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
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|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1