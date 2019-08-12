ЦСКА близок к покупке трансферной цели "Зенита"

ЦСКА договорился по трансферу защитника "Уфы" Данила Кругового, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, стороны согласовали сумму трансфера игрока. Теперь армейцам нужно договориться с Круговым по условиям контракта.

Ранее сообщалось, что на Кругового претендует "Зенит", который был готов заплатить за него два миллиона евро и оставить игрока в "Уфе" до конца сезона на правах аренды. ЦСКА предлагает игроку место в основном составе.

В прошлом сезоне 20-летний Круговой провел за "Уфу" девять матчей в чемпионате России и забил один гол.

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