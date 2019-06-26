ЦСКА близок к покупке защитника "Уфы"

Защитник "Уфы" Данил Круговой в ближайшее время может перейти в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист в данный момент находится на сборе армейского клуба. Сумма трансфера может составить два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Спартак" и "Зенит".

В минувшем сезоне 21-летний Круговой провел за "Уфу" девять матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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