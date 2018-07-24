ЦСКА близок к потере еще одного лидера



Нападающий ЦСКА Витиньо, скорее всего, перейдет во "Фламенго", сообщает Esporte Interativo.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере футболиста. Бразильский клуб заплатит за футболиста около 10 миллионов евро, а сам он подпишет контракт до 2022 года.

В прошлом сезоне 24-летний Витиньо провел 46 матчей за ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что этим летом ЦСКА покинули защитники Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Георгий Миланов.

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