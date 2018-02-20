ЦСКА близок к приобретению хавбека "Атлетико Минейро"

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ЦСКА близок к приобретению хавбека "Атлетико Минейро"Московский ЦСКА близок к приобретению полузащитника бразильского "Атлетико Минейро" Ромуло Отеро, информирует AS.

По сведениям источника, трансфер 25-летнего хавбека может быть оформлен до четверга, когда в России будет закрыто трансферное окно.

В прошлом сезоне Отеро забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Атлетико Минейро". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года. За сборную Венесуэлы он сыграл 26 матчей.

Напомним, при Гинере ЦСКА выиграл 20 титулов. | soccernews.ru

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