ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"

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ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"

ЦСКА планирует арендовать защитника "Севильи" Серджи Гомеса. Об этом сообщает AS. 

По данным источника, красно-синие уже обговорили детали контракта с 27-летним футболистом. Осталось лишь договориться с "Севильей". Отметим, что у клубов существуют серьезные разногласия по поводу цены трансфера.

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов отпустить футболиста за 5,4 миллиона евро.

Сам Гомес хочет сменить клуб, так как его не устраивает количество игрового времени в "Севилье".

Гомес перешёл из "Сельты" в "Севилью" в 2018 году. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах Примеры.

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