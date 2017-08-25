ЦСКА близок к трансферу эквадорского хавбека

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ЦСКА близок к трансферу эквадорского хавбека

Полузащитник "Эмелека" Айртон Пресиадо может перейти в ЦСКА, сообщает Radiohuancavilca. 

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Сумма сделки пока не разглашается. 

23-летний Пресиадо выступает за "Эмелек" с 2017 года, провел за клуб 26 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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