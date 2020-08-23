ЦСКА близок к трансферу хавбека "Ростова"



Казахстанский полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутдинов в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, стороны близки к договоренности по трансферу хавбека. Сумма возможного трансфера не разглашается.

22-летний Зайнутдинов выступает за "Ростов" с января 2019 года. В составе ростовчан он провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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