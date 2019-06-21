ЦСКА близок к трансферу хорватского защитника

Защитник "Славен Белупо" Звонимир Шарлия близок к переходу в ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.

По сведениям издания, московский клуб практически договорился об аренде футболиста с правом последующего выкупа. Ожидается, что 22 июня хорват пройдет медицинское обследование.

22-летний Шарлия в минувшем сезоне провел за "Славен Белупо" 46 матчей матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи, получил 13 желтых карточек и однажды был удален.

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