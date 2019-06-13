ЦСКА близок к выкупу трансферу Влашича

Хорватский полузащитник Никола Влашич в ближайшее время станет полноценным игроком ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб практически договорился с "Эвертоном" по трансферу хавбека. Сумма возможного трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне 21-летний Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды, провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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