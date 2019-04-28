ЦСКА более не претендует на чемпионство в этом сезоне

В 26-м туре РПЛ ЦСКА уступил "Краснодару" (0:2).

Сообщается, что у "армейцев" не осталось шансов на чемпионство в текущем сезоне. Отметим, что до конца чемпионата осталось всего четыре тура, а отрыв лидирующего "Зенита" от ЦСКА составляет 13 очков.

На данный момент ЦСКА идет на четвертой позиции и отстает от зоны Лиги Чемпионов на два очка.

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