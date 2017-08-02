ЦСКА будет сеяным при жеребьевке четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов

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ЦСКА будет сеяным при жеребьевке четвертого квалификационного раунда Лиги ЧемпионовМосковский ЦСКА будет сеяным при жеребьевке четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Об этом стало известно после того, как свои выступления в турнире завершили киевское "Динамо", чешская "Виктория" и амстердамский "Аякс", имеющие более высокий клубный коэффициент, нежели армейцы. В соперники ЦСКА могут выпасть: швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Башакшехир", немецкий "Хоффенхайм", румынская "Стяуа" или французская "Ницца".

Напомним, ЦСКА обыграл АЕК со счетом 1:0. | soccernews.ru

комментарии
Виктор

Евгению Гинеру - информация для размышления! На безрыбье и РАК - рыба! Так и со Спартаком!!! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов! Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак! Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных финтов Федуна!!! А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!! А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет вставать на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ. Я и в прошлом году об этом писал и обращал внимание Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартачка! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен! ЦСКА тоже задвинули на свеженького Спартачка после матча 4-го раунда ЛЧ, а Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ! Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов! Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!! Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!! Вы скажете: - "Мелочи???" Нет! Это не мелочи!!! На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто за это им ЩЕДРО платит! Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!

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Пьянь

Опять ты, придурок, как обычно, с нового имени пишешь)) Как там видеоповторы поживают?

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