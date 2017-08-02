Московский ЦСКА будет сеяным при жеребьевке четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Об этом стало известно после того, как свои выступления в турнире завершили киевское "Динамо", чешская "Виктория" и амстердамский "Аякс", имеющие более высокий клубный коэффициент, нежели армейцы. В соперники ЦСКА могут выпасть: швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Башакшехир", немецкий "Хоффенхайм", румынская "Стяуа" или французская "Ницца".

Напомним, ЦСКА обыграл АЕК со счетом 1:0. | soccernews.ru