ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й

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ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й

Сегодня, 30 августа, ЦСКА и "Краснодар" узнают своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Жеребьёвка пройдёт в Монако и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что армейцы попали в первую корзину, а "быки" - во вторую.

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо Киев" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Голландия), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия).

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Голландия), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул" (Турция), АЗ (Голландия), "Трабзонспор" (Турция).

Корзина 4: "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимараэш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).

Напомним, что групповой этап ЛЕ стартует 19 сентября, а завершится 12 декабря.

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