ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й
Сегодня, 30 августа, ЦСКА и "Краснодар" узнают своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.
Жеребьёвка пройдёт в Монако и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что армейцы попали в первую корзину, а "быки" - во вторую.
Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо Киев" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).
Корзина 2: ПСВ (Голландия), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЭЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия).
Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Голландия), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул" (Турция), АЗ (Голландия), "Трабзонспор" (Турция).
Корзина 4: "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимараэш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).
Напомним, что групповой этап ЛЕ стартует 19 сентября, а завершится 12 декабря.
Не пропустите: За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"
-
"Бешикташ" договорился об аренде хавбека "Арсенала"
-
Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд
-
Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"
-
ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й
-
Официально: Оливер Кан станет председателем правления "Баварии"
-
Куарежма стал игроком "Касымпаши"
-
"Челси" предложил "Наполи" своего игрока
-
"Спартак" убедил "Славию" продать Крала
-
"Барселона" подготовила новое предложение по Неймару
-
Комличенко перейдёт в ЦСКА
-
"Интер" провёл презентацию Алексиса Санчеса
-
"Реал" и "Барселона" выразили соболезнования Энрике в связи со смертью дочери
-
За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках
-
"Интер" хочет продлить контракт с Икарди
-
Роналду поделился ожиданиями от сезона Лиги Чемпионов
-
Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ
-
Главные новости дня: 29 августа
-
"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"
-
Селихов отказался покидать "Спартак"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0