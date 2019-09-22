ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"

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ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"

В 10-м туре РПЛ ЦСКА одержал победу над "Краснодаром".

ЦСКА поднялся на вторую позицию и отстает от "Зенита" на одно очко. "Краснодар" занимает 4-е место.

ЦСКА - "Краснодар" 3:2

Голы: Влашич (пен), 32 - 1:0, Чалов, 37 - 2:0, Влашич, 41 - 3:0, Берг, 57 - 3:1, Берг, 60 - 3:2

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.

"Краснодар": Сафонов, Скопинцев (Сулейманов, 46), Мартынович, Петров, Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Ольссон, Вандерсон, Панталеао (Камболов, 72), Фьолусон, Ари.

Предупреждения: Ахметов (23), Скопинцев (40), Сулейманов (58).  

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