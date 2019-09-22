ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
В 10-м туре РПЛ ЦСКА одержал победу над "Краснодаром".
ЦСКА поднялся на вторую позицию и отстает от "Зенита" на одно очко. "Краснодар" занимает 4-е место.
ЦСКА - "Краснодар" 3:2
Голы: Влашич (пен), 32 - 1:0, Чалов, 37 - 2:0, Влашич, 41 - 3:0, Берг, 57 - 3:1, Берг, 60 - 3:2
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Влашич, Ахметов, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.
"Краснодар": Сафонов, Скопинцев (Сулейманов, 46), Мартынович, Петров, Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Ольссон, Вандерсон, Панталеао (Камболов, 72), Фьолусон, Ари.
Предупреждения: Ахметов (23), Скопинцев (40), Сулейманов (58).
Читайте также: "Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Спартак" определился с заменой Кононову
-
"Динамо" потерпело поражение от худшей команды РПЛ
-
Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы
-
"Локомотив" обыграл "Оренбург" и обошел в таблице ЦСКА
Лента новостей
-
"Аталанта" вырвала ничью в матче с "Фиорентиной"
-
Дортмундская "Боруссия" на последних минутах упустила победу над "Айнтрахтом"
-
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
-
Нойер намерен продлить соглашение с "Баварией"
-
"Болонья" - "Рома" - 1:2, "Лечче" - "Наполи" - 1:4 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
-
"Байер" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Хавертца
-
"Анжер" разобрался со "Сент-Этьеном" и сравнялся по очкам с ПСЖ
-
ПСВ и "Аякс" не смогли выявить победителя и по-прежнему лидируют в чемпионате
-
Хави: "Я смогу найти подход к Месси"
-
Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
-
"Валенсия" не смогла одолеть "Леганес" в матче Примеры
-
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:3, "Хетафе" - "Мальорка" - 4:2 (видеообзоры матчей Примеры)
-
Дубль сына Тюрама принес менхенгладбахской "Боруссии" победу над "Фортуной"
-
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"
-
"Ренн" и "Лилль" победителя не выявили
-
"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
-
1
Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух футболистах "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4