ЦСКА - "Динамо" - 1:2 (обзор)

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ЦСКА - "Динамо" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между ЦСКА и "Динамо".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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