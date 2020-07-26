ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями

Московские ЦСКА и "Динамо", а также казанский "Рубин", проявляют интерес к датскому защитнику "Мидтьюлланда" Эрику Святченко, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Фаворитом в борьбе за игрока является "Динамо".

28-летний Святченко имеет украинские корни, но выступает за сборную Дании, за которую сыграл пять матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне он провел за "Мидтьюлланд" 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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