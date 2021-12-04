ЦСКА добыл минимальную победу над "Крыльями Советов" и вошёл в топ-4 РПЛ
Фото твиттер ЦСКА
В рамках 17-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде выиграл у "Крыльев Советов" со счётом 1:0.
Единственный гол в Самаре забил полузащитник армейцев Эмиль Бохинен.
"Крылья Советов" – ЦСКА - 0:1
Гол: 0:1 – 75 Бохинен.
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Бейл, Ежов (Пиняев, 79), Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 86), Пруцев, Сарвели (Цыпченко, 67), Глушенков (Сергеев, 67).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Мухин (Бохинен, 71), Заболотный, Эджуке (Фукс, 90+2).
Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а "Крылья" находятся на восьмой позиции.
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