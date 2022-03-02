ЦСКА добыл победу над "Сочи" и вышел в 1/4 финала Кубка России

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ЦСКА добыл победу над "Сочи" и вышел в 1/4 финала Кубка РоссииФото: инстаграм ЦСКА

В рамках 1/8 финала Кубка России ЦСКА добыл выездную победу над "Сочи".

Благодаря победе "армейцы" пробились в четвертьфинал турнира.

"Сочи" - ЦСКА 1:2

Голы: Нобоа, 41 - 1:0, Дивеев, 60 - 1:1, Дивеев, 87 - 1:2

"Сочи": Джанаев, Терехов, Маргасов, Юрганов, Родригао, Прохин, Бурмистров (Попов, 70), Нобоа, Цаллагов, Ангбан (Юсупов, 61), Кассьерра.

ЦСКА: Набабкин (Фукс, 46), Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гбамен (Мухин, 87), Зайнутдинов (Дзагоев, 72), Карраскаль (Эджуке, 72), Языджи, Обляков, Бийол, Заболотный (Медина, 24).    

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