ЦСКА добыл важную победу над "Анжи"

В рамках 11-го тура чемпионата России московский ЦСКА в гостях взял верх над махачкалинским "Анжи". Армейцы победили, забив по голу в каждом из таймов. Результативные удары на счету Николы Влашича и Фёдора Чалова.

"Анжи" – ЦСКА - 0:2

Голы: Влашич, 31 - 0:1, Чалов, 71 - 0:2.

"Анжи": Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Новосельцев, Гиголаев, Кулик, Ондуа (Тетрашвили, 84), Глебов (Чайковский, 75), Понсе, Долгов (Ахъядов, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Хосонов, 76), Ефремов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Чалов (Жамалетдинов, 73).

После этого матча ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, догнав по очкам идуший вторым "Краснодар". "Анжи", в свою очередь, остался на 12-й позиции.

Не пропустите: Фанаты "Анжи" поддержали братьев Кокориных. | http://soccernews.ru