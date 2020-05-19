ЦСКА договорился о переходе форварда "Оренбурга"

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ЦСКА договорился о переходе форварда "Оренбурга"

Сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович перейдет в ЦСКА, сообщает Hotsport. 

По сведениям издания, московский клуб согласовал условия трехлетнего контракта с форвардом. Футболист будет получать в ЦСКА зарплату в размере 1,2 миллионов евро в год. Деспотович станет игроком "армейцев" летом, когда у него завершится контракт с "Оренбургом". Таким образом, он достанется ЦСКА бесплатно.

28-летний Деспотович выступает за "Оренбург" с 2018 года. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

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