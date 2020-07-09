ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

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ЦСКА договорился о переходе форварда сборной Аргентины

Нападающий "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайч перейдет в московский ЦСКА, сообщает Refuerzos CASLA. 

По сведениям издания, российский клуб договорился о переходе форварда в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 8,85 миллиона евро. За счет бонусов эта сумма может вырасти до 9,2 миллиона евро. В борьбе за аргентинца "армейцы" опередили итальянские и английские клубы.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан-Лоренцо". Всего за клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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